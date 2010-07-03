В Госдуме хотят отменить почти все возрастные маркировки для произведений культуры

Депутаты Госдумы думают об отмене обязательных возрастных маркировок для произведений культуры и искусства, за исключением "18+". Об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Она считает, что в ближайшее время эти изменения внесут в законодательство, передает Агентство "Москва". Ранее директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина попросила внести правки в существующее законодательство в части маркировки произведений культуры.
"Не буду рассказывать страшилки, но, например, есть случай, когда в библиотеке книга "Сын полка" не выдавалась 12-летнему школьнику, поскольку издатель промаркировал эту книгу "16+", – рассказала она.
Директор библиотеки добавила, что отмена обязательной маркировки должна касаться не только книг, но и других произведений культуры и искусства, в том числе музеев и афиш.
В декабре глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал введение в России возрастных маркировок СМИ "1+" и "3+". Он отметил, что сейчас вопрос новых маркировках стоит не с точки зрения "запретить", а с точки зрения того, что ребенку полезно в плане информационной безопасности.
Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов утверждал, что к обсуждению введения нового возрастного ограничения "14+" нужно привлечь психологов и юристов. По его словам, иногда в 14 лет подростки взрослее своих сверстников, которые еще остаются детьми.
В то же время есть ряд вопросов, по которым стоит поднять возрастной порог с 18 лет до 21 года. В частности, это должно распространяться на продажу алкоголя, считает Свинцов. А возрастные ограничения "12+" и "16+" депутат назвал устаревшими.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.