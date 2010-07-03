В Госдуме хотят отменить почти все возрастные маркировки для произведений культуры

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Депутаты Госдумы думают об отмене обязательных возрастных маркировок для произведений культуры и искусства, за исключением "18+". Об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Она считает, что в ближайшее время эти изменения внесут в законодательство, передает Агентство "Москва". Ранее директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина попросила внести правки в существующее законодательство в части маркировки произведений культуры.

"Не буду рассказывать страшилки, но, например, есть случай, когда в библиотеке книга "Сын полка" не выдавалась 12-летнему школьнику, поскольку издатель промаркировал эту книгу "16+", – рассказала она.

Директор библиотеки добавила, что отмена обязательной маркировки должна касаться не только книг, но и других произведений культуры и искусства, в том числе музеев и афиш.

В декабре глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал введение в России возрастных маркировок СМИ "1+" и "3+". Он отметил, что сейчас вопрос новых маркировках стоит не с точки зрения "запретить", а с точки зрения того, что ребенку полезно в плане информационной безопасности.

Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов утверждал, что к обсуждению введения нового возрастного ограничения "14+" нужно привлечь психологов и юристов. По его словам, иногда в 14 лет подростки взрослее своих сверстников, которые еще остаются детьми.

В то же время есть ряд вопросов, по которым стоит поднять возрастной порог с 18 лет до 21 года. В частности, это должно распространяться на продажу алкоголя, считает Свинцов. А возрастные ограничения "12+" и "16+" депутат назвал устаревшими.