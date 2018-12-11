В Госдуме предложили обсудить введение возрастного ограничения "14+"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

К обсуждению введения нового возрастного ограничения "14+" нужно привлечь психологов и юристов. Такого мнения придерживается зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает Агентство "Москва".

По его словам, иногда в 14 лет подростки взрослее своих сверстников, которые еще остаются детьми. "Вопрос необходимо более глубоко изучить психологам и юристам, потому что, действительно, с 14 лет уже выдают паспорт, соответственно, с этого возраста у граждан появляются определенные права", – отметил парламентарий.

При этом есть ряд вопросов, где, по мнению Свинцова, стоит поднять возрастной порог с 18 лет до 21 года. В частности, это касается продажи алкоголя. А вот возрастные ограничения "12+" и "16+" депутат назвал устаревшими.

"Сегодня есть интернет, дети с пяти-шести лет свободно обращаются с компьютерами, смартфонами, и тот объем информации, которую они получают, в том числе и взрослой, вполне возможно позволит им развиваться намного быстрее", – подчеркнул он.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал введение в России возрастных маркировок СМИ "1+" и "3+". Он отметил, что в настоящее время вопрос новых маркировках стоит не с точки зрения "запретить", а с точки зрения, что ребенку полезно с точки зрения информационной безопасности.