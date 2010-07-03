Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

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Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия в честь 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Президент заявил, что Россия тоже приглашает не всех и не всегда.

"По поводу приглашения или не приглашения: мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь", – приводит слова Путина РИА Новости.



При этом российский лидер подчеркнул, что значение имеет только правда об истории Второй мировой войны.

"Вот об этом мы никогда не должны забывать, не должны предавать эту историю и предавать своих предков, своих отцов, дедов", – сказал президент.

Ранее российский лидер предложил выплачивать единовременную материальную помощь ветеранам ВОВ каждый год, а не только к юбилейным датам. По словам президента, забота о ветеранах остается ключевой задачей властей. Он напомнил, что Великая Отечественная война занимает особое место в истории страны и каждой семьи.