Депздрав проведет проверку из-за смерти ребенка, которому якобы отказали в госпитализации

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Департамент здравоохранения Москвы проверит действия медработников после смерти ребенка в столице, которому, по данным СМИ, не оказали врачебную помощь. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным ведомства, первый вызов поступил в скорую помощь в 4:35 пятницы, 9 октября. Бригада врачей поставила ребенку диагноз "ОРВИ", причем его состояние позже улучшилось, температура спала.

"Врачи скорой помощи передали информацию о пациенте для дальнейшего наблюдения в поликлинику. Позднее в 9:00 зарегистрирован повторный вызов для консультации с врачом по приему жаропонижающих препаратов", – объяснили в Депздраве.

На момент второго звонка температура тела у ребенка составляла 37,2 градуса, других жалоб не было. Позже его осмотрел педиатр, который заявил об удовлетворительном состоянии здоровья малыша.

Повторный вызов, как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, поступил в диспетчерскую спустя 12 часов после первого обращения. Родители ребенка рассказали о резком ухудшении состояния, на место направили бригаду врачей, в том числе анестезиологов и реаниматологов.

В ведомстве отметили, что, несмотря на комплексную терапию, состояние здоровья ребенка активно ухудшалось, в результате чего он скончался. Позднее было установлено, что причиной смерти стал молниеносно развившийся сепсис.

По информации пресс-службы Депздрава, в ведомстве запланирована проверка действий врачей с установлением всех обстоятельств трагедии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бригада скорой помощи якобы отказалась госпитализировать ребенка с высокой температурой. Позже он скончался в больнице после второго вызова.

В октябре стало известно, что в Химкинской областной больнице вылечили 13-летнюю девочку от мультисистемного воспалительного синдрома, возникшего спустя месяц после перенесенного коронавируса. Один из ключевых симптомов – повышенная температура.

