СК завел дело после видео, где ребенка хватали за волосы в больнице

Фото: vk.com/nsk_mama

После опубликованного видео, на котором медсестра местной туберкулезной больницы в Новосибирской области хватает за волосы ребенка, следствие завело уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

На ролике, размещенном 6 ноября, видно, как женщина поднимает маленького ребенка за волосы и кидает его на кровать. По словам автора видео, медсестра регулярно предпринимает подобные действия.

"В отношении женщины возбуждено уголовное дело за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним", – говорится в сообщении.

Действиям медработника будет дана оценка, кроме того, специалисты установят причины и условия совершения преступления, уточнили в ведомстве.

Также сообщалось, что девочка, которую медсестра таскала за волосы, не пострадала. По словам представителя регионального Минздрава, ребенка осмотрели педиатр и травматолог-ортопед. У девочки не обнаружили повреждений или травм.