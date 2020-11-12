Уволен заведующий больницей в Новосибирске, где медсестра хватала ребенка за волосы

09:18
Фото: соцсети
Заведующего детским филиалом новосибирской областной туберкулезной больницы уволили по итогам работы комиссии после двух инцидентов жестокого обращения с детьми, сообщает РИА Новости со ссылкой на облправительство.
Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых одна из медсестер берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать, а другая бьет рукой находящегося в кровати мальчика.
Совместная комиссия Минздрава и детского омбудсмена Новосибирской области организовали проверку, по результатам которой были приняты кадровые решения и намечен план действий для предотвращения подобного в будущем.
Кроме того, старшая сестра детской больницы и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности, говорится в сообщении.
В больнице обещали увеличить количество нянь для детей, которые лежат без родителей. Готовятся документы для получения лицензии на образовательную деятельность – это позволит принять на работу воспитателя.
В отделении, где лечатся дети, обновят мебель и игрушки в игровой комнате. Также в местах общего пользования – коридоры, игровые, палаты – разместят систему видеонаблюдения, заявили власти.
Ранее СК возбудил уголовное дело по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним".
После инцидента уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина разработать стандарт ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей в медорганизациях, и установки там систем видеонаблюдения.
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