СК возбудил еще одно дело по факту жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска

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Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в туберкулезной больнице в Новосибирске. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела следователями СКР был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка", – говорится в сообщении.

В СК заявили, что в отношении медработника возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним". Сейчас специалисты проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медсестра новосибирской клинической туберкулезной больницы таскала за волосы ребенка. Медсестра в свое оправдание сказала, что взяла ребенка за волосы, чтобы он не упал. По ее словам, ребенок поскользнулся.

Коллеги медсестры при этом утверждали, что ранее не замечали проявлений жестокости с ее стороны. В региональном министерстве здравоохранения после данного инцидента начали проверку, на это время сотрудник была отстранена от работы. Накануне стало известно, что медсестру уволили.

