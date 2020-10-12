В Нижнем Новгороде проверят колледж, где детей заставляли ходить босиком

17:29
Фото: instagram.com/kstatinn
В СМИ появилась информация о том, что в одном из колледжей Нижнего Новгорода в наказание за забытую сменную обувь учащихся заставляют ходить босиком. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает сайт следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
Уточняется, что речь идет о колледже малого бизнеса. Местный телеканал "Кстати" рассказывал о подростках, которых вынуждали ходить по бетонному полу без обуви.
"Специалисты организовали доследственную проверку после появившейся информации о возможном нарушении прав несовершеннолетних. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято после всех проверочных мероприятий", – говорится в сообщении.
Ранее СК начал проверку по факту избиения детей в детсаду Ростовской области. В СМИ появились сведения о том, что воспитательница в городе Батайске бьет детей шнуром от зарядного устройства, наказывает их ремнем и заклеивает воспитанникам рот скотчем.
Летом правоохранители возбудили уголовное дело против учителя, который несколько раз ударил по голове пятиклассника. Уточняется, что в отношении учителя было открыто дело по статье "Жестокое обращение с детьми".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: