В Нижнем Новгороде проверят колледж, где детей заставляли ходить босиком

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В СМИ появилась информация о том, что в одном из колледжей Нижнего Новгорода в наказание за забытую сменную обувь учащихся заставляют ходить босиком. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает сайт следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Уточняется, что речь идет о колледже малого бизнеса. Местный телеканал "Кстати" рассказывал о подростках, которых вынуждали ходить по бетонному полу без обуви.

"Специалисты организовали доследственную проверку после появившейся информации о возможном нарушении прав несовершеннолетних. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято после всех проверочных мероприятий", – говорится в сообщении.

Ранее СК начал проверку по факту избиения детей в детсаду Ростовской области. В СМИ появились сведения о том, что воспитательница в городе Батайске бьет детей шнуром от зарядного устройства, наказывает их ремнем и заклеивает воспитанникам рот скотчем.

Летом правоохранители возбудили уголовное дело против учителя, который несколько раз ударил по голове пятиклассника. Уточняется, что в отношении учителя было открыто дело по статье "Жестокое обращение с детьми".