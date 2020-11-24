В МВД рассказали о захватившем заложников в Петербурге мужчине

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В МВД подтвердили захват заложников на Пролетарской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В МВД рассказали, что во вторник, 24 ноября, в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире их детей.

Как уточняется, в квартире с 38-летним мужчиной находятся 6 несовершеннолетних.

По предварительным данным, злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. В настоящее время с мужчиной проводят переговоры сотрудники полиции.

