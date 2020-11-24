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Происшествия

13:36 (обновлено 24.11.2020 14:06)

Житель Петербурга взял в заложники шестерых детей

происшествия

Фото: телеграм-канал BAZA

Мужчина удерживает в заложниках шестерых детей в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им", – отметил источник, добавив, что житель вооружен.

По предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Собеседник агентства подчеркнул, что причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.

В настоящее время с мужчиной проводят переговоры сотрудники полиции.

Ранее суд арестовал жительницу Москвы Анастасию Джантураеву, которая признала вину в убийстве двух своих малолетних детей.

Происшествие случилось вечером, 17 ноября. В квартире на улице Тайнинской были найдены тела двух детей 2015 и 2017 года рождения с признаками удушения. Правоохранители задержали их мать, которая во время допроса полностью признала свою вину.

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