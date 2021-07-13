ЕСПЧ призвал Россию признать однополые союзы

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. Такой релиз опубликован на сайте ЕСПЧ.
Это решение суд вынес, рассмотрев обращения трех однополых пар, не сумевших зарегистрировать брак в России.
В 2009 году две женщины обратились в Тверской районный суд Москвы с требованием оспорить решение ЗАГСа, но их иск отклонили.
Европейский суд считает, что в РФ нарушили восьмую статью Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.
Владимир Путин рассказал о том, как Россия относится к нетрадиционным бракам. По словам президента страны, РФ настороженно, но с пониманием реагирует на все нетрадиционное.
При этом президент добавил, что надо акцентировать внимание на слове "настороженно", поскольку он как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки детей на свет не производят.
Ранее папа римский высказался в поддержку однополых союзов. Такое мнение понтифик высказал в документальном фильме американского режиссера, уроженца Казани Евгения Афинеевского "Франциск".
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