В Instagram появятся платные подписки

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Сервис Instagram планирует добавить в приложение функцию платных подписок на контент, сообщает "Газета.ру".

На выбор пользователям предложат подписки разных уровней. Стоимость самой дешевой составит 1 доллар, самая дорогая обойдется в 5 долларов.

Согласно данным AppStore, в России подписка будет стоить от 99 до 449 рублей.

Изменения могут затронуть и интерфейс Instagram. В нем, предположительно, появятся значки для чата в прямых трансляциях.

По оценкам экспертов, создатели контента получат более широкие возможности для монетизации своего труда. Заработает на подписках и сам Instagram.

Ранее в октябре был обновлен функционал платформы для пользователей персональных компьютеров. Теперь загружать фото в Instagram, а также редактировать их, можно не только в приложении, но и в веб-версии сервиса.