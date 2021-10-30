Юрист рассказал, с чем может столкнуться Цукерберг при регистрации обозначения Meta в РФ

Фото: AP Photo/Eric Risberg

Доцент кафедры международного частного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук Бениамин Шахназаров рассказал, с какими проблемами в России может столкнуться компания Марка Цукерберга Meta. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, в каждой стране необходимо отдельно регистрировать товарные знаки или истребовать охрану на основании международной регистрации.

"У нас в России Facebook может это сделать – например, зарегистрировать знак обслуживания Meta для оказания своих информационно-телекоммуникационных услуг, для производства товаров сувенирных, например, со своим брендом. Здесь надо будет смотреть не занято ли это обозначение Meta как товарный знак, знак обслуживания по соответствующим классам товаров и услуг", – сказал юрист, добавив, что если товарный знак занят, то Facebook получит отказ на этапе регистрации, однако компания может договориться и выкупить права на это обозначение.

Ранее Марк Цукерберг объявил новое название компании Facebook. Организация теперь называется Meta. При этом Цукерберг уточнил, что названия принадлежащих корпорации приложений – соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhataApp – не изменятся.

Информация о том, что Facebook может сменить название, появилась в Сети на минувшей неделе. Предполагалось, что эта процедура также будет сопровождаться соответствующим ребрендингом.

На тот момент официальный представитель Facebook Джо Осборн опроверг распространенную СМИ информацию о запланированном ребрендинге компании и смене ее названия, а также заявил, что организация не будет комментировать слухи и домыслы.