В компании Facebook прокомментировали слухи о смене названия

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Официальный представитель Facebook Джо Осборн опроверг распространенную СМИ информацию о запланированном ребрендинге компании и смене ее названия. Об этом сообщает газета "Известия".

"Мы не комментируем слухи и спекуляции", – заявил Осборн.

Ранее портал The Verge со ссылкой на источник сообщил, что Facebook собирается на следующей неделе провести ребрендинг и изменить свое название.

В публикации отмечалось, что новое название компании ее гендиректор Марк Цукерберг может озвучить 28 октября на ежегодной конференции Connect.