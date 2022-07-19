Xiaomi vs Apple: какой смартфон купить ради суперфотографий

Мобильная фотография в последние пару лет является неким бенчмарком того, насколько крутой у пользователя смартфон. Если он делает снимки плохо – гаджет автоматически становится уже не таким хорошим. Какая разница, потянет ли он популярную игру, если не сможет сделать четкое фото? Технообозреватель Андрей Рассказов – о том, может ли новинка от Xiaomi стать прорывом в области мобильной съемки и переплюнуть продукцию Apple.

Камера в дюйм

Фото: youtube/Marques Brownlee

В начале июля Xiaomi выпустила свой новый флагман 12S Ultra. Гаджет имеет огромный дюймовый сенсор основной камеры Sony IMX989 разрешением 50 Мп. Кстати, китайская компания далеко не первая, кто сделал это. Первопроходцами были производители Sharp, именно они установили в смартфон дюймовый сенсор. Однако японцы взяли существующую деталь от беззеркальной камеры Sony и адаптировали ее под смартфон. Если говорить аналогиями, они сделали мотоцикл из велосипеда, просто добавив к нему двигатель. Xiaomi, в свою очередь, установили такой сенсор, созданный специально для мобильных устройств.

С оптикой китайцам помогали специалисты из немецкой компании Leicа. Они сделали покрытие, которое поглощает паразитирующие блики для каждой линзы, а также сделали ее края черного цвета. Инженеры двух фирм работали вместе в лаборатории в Китае во время пандемии и не просто обрабатывали результаты с нового сенсора.

Они придумали совместный алгоритм того, как смартфон считывает с него цвета. Он называется Color Science – именно из-за него "дерутся в барах" любители Canon, Sony, Leica или Fujifilm. Это хорошая новость, потому что алгоритмы от компании Xiaomi всегда были на современном уровне, но безликими, создающими плоские картинки.

На презентации смартфона представители китайской компании даже поделились роликом о том, как разрабатывали новую камеру. В течение девяти месяцев они совместно создавали два цветовых режима съемки для смартфона. Более того, этот процесс был совсем непрост – нескольких инженеров Xiaomi работа довела до нервного срыва. Стоил ли того результат? Это надо будет проверить, когда смартфон появится на международном рынке. Прямо сейчас он продается только на территории Китая. Но можно предположить, что смартфон будет очень успешен и сможет попасть в любую страну.

Инновация или модернизация?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чтобы создать новый тип матрицы для смартфона, нужно потратить миллиарды долларов. Ведь, помимо того, что нужно платить за работу инженерам и ученым, необходимо еще создавать лаборатории, закупать оборудование и производить прототипы. Помимо огромных денег, это еще требует гигантских временных затрат. Пока мы наслаждаемся технологиями сегодняшнего дня и ждем презентации новинок смартфонов, компании их производящие уже придумывают, что будет в наших гаджетах через пять лет.

Прямо сейчас где-то в Китае тестируются новые способы создания фотографий и принципов их обработки, проверяются гипотезы и создаются способы обхода физических ограничений сенсоров и транзисторов. Именно таким образом когда-то была начата работа над сенсором для смартфонов величиной в дюйм, чтобы вы могли делать отличные снимки.

Однако не все компании идут по этому пути развития. Например, Apple тоже улучшают свои камеры, но совершенно другим способом. Уже стал мемом тот факт, что компания из Купертино на протяжении семи поколений не меняла сенсор своего основного объектива с iPhone 6 до iPhone 12. У всех этих моделей была камера на 12 Мп. Чтобы улучшить фотографии, они подавали на него все больше и больше питания, чтобы смартфон мог делать отличные снимки даже в очень плохих условиях, и одновременно улучшали алгоритмы обработки шума на снимках.

Результаты при этом были шокирующе хороши, ведь по качеству фото между базовым iPhone 12 и "шестеркой" огромная пропасть, несмотря на то же самое железо внутри. В iPhone 12 Pro и 13 Pro Apple внедрили новый, свой самый лучший сенсор в смартфонах. Он действительно большой, но на треть меньше того, что установили в Xiaomi. Почему? Потому что лучше они будут работать со знакомой технологией дольше, но выжмут из железа все соки. Это, кстати, хорошо для экологии и еще для экономики компании. Ведь работая над новыми алгоритмами, они платят софтверным инженерам и ученым, которые занимаются оптикой.

Все-таки с точки зрения железа Apple ежегодно улучшает оптику камер своих смартфонов. Но замена сенсора или алгоритмов обработки цвета – это очень большая редкость. Поэтому им не приходится тратиться на прототипирование железа из года в год. Но какой подход лучше и какой смартфон лучше фотографирует по итогу?

Качество или индивидуальность?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Что касается подхода, то все просто. В разработке нового железа гораздо больший запас прочности. Как мы видим, даже в Apple это понимают и раз в несколько лет все-таки делают такие обновления. Ведь новая начинка – задел на многие годы вперед. Если сейчас где-то создают новый сенсор, который появится в камерах смартфонов через несколько лет, то его потом еще будут улучшать оптикой и алгоритмами на протяжении минимум трех лет, а то и больше. Вкладываясь в улучшение одного и того же сенсора, компания ограничивает срок обновления. В какой-то момент достигается предел возможностей железа.

Но почему тогда все так счастливы, когда используют смартфоны Apple? Почему те, кто привык к этим гаджетам, не понимают, как фотографии становятся хуже в случае с Android-смартфонами?

Дело в том, что в Apple настолько хорошо работают алгоритмы, что, снимая одну и ту же сцену, вы получаете одинаково хорошие результаты. С флагманским Android-фоном, например новым Xiaomi 12S Ultra, вы не получите того же постоянства. Более того, придется потратить какое-то время, чтобы привыкнуть к поведению камеры и к алгоритмам обработки.

Вот и получается, что на iPhone всегда можно сделать фотографию среднего или хорошего качества. Алгоритмы всегда поднимут освещенность в тенях, опустят на пересвеченных участках, сделают приятной кожу лица у людей, поднимут резкость на волосах – и все это произойдет за одну секунду. Нужно будет очень постараться, чтобы картинка не выглядела плоской.

Именно поэтому идея коллаборации Xiaomi и Leica просто отличная. Потому что на их примерах фотографий есть тени там, где они должны быть. Картинки сохраняют несовершенства снимков там, где они есть, и тем самым делают их живее. Новый гигантский сенсор позволяет делать фото быстрее, избавляя их от смазывания. Картинки также получаются более детализированными.

Но, скорее всего, вы не будете получать одни и те же цвета, снимая похожую сцену несколько раз. Алгоритмы еще не доведены до идеала и могут отличаться от одной фотографии к другой. Такое непостоянство как раз раздражает некоторых пользователей. Но тот потолок возможностей, который мы получили с новым железом и оптикой прямо сейчас, попросту недостижим для других компаний, в том числе и Apple.