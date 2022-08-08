В ГД оценили возможную заморозку штрафа за продажу устройств без российских программ

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Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал возможную заморозку штрафов за продажу электронных устройств без предустановленных российских программ. Соответствующий законопроект внесли в правительство России, передают "Ведомости" со ссылкой на представителя Минцифры.

В документе речь идет о смартфонах, планшетах, ноутбуках и телевизорах с функцией Smart TV, завезенных по схеме параллельного импорта. С апреля 2021 года такие устройства нельзя продавать, если на них нет российских программ и приложений. За нарушение нормы грозит штраф до 200 000 рублей.

Свинцов назвал эту инициативу правильным решением. По его мнению, любые штрафы и пошлину нужно либо максимально сократить, либо отменить.

"Есть задача максимально всеми возможными способами насытить российскую экономику и российского потребителя всем необходимым. Все, к чему привыкли наши граждане, необходимо завозить любыми способами", – сказал Свинцов в эфире радио Sputnik.

Он напомнил пример Китая, когда за 10–15 лет удалось получить все технологии таким образом. После отечественные производители копировали товары, учились и налаживали у себя производство.

"Теперь Китай – это крупнейшая экономика во всех смыслах. Нам тоже нужно идти по такому пути", – заключил Свинцов.

Ранее сообщалось, что в российский магазинах начали чаще встречаться ноутбуки, клавиатура которых не имеет русской раскладки. Как объясняли дистрибьюторы, это связано с практикой параллельного импорта. Дело в том, что ввозимые таким образом устройства изначально созданы для других рынков, поэтому опция с русскими символами на клавишах может быть не предусмотрена.

