Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

15:59

Россияне стали активнее покупать товары на вторичном рынке

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне стали активнее приобретать товары на платформах, специализирующихся на перепродаже. Трафик на подобных сайтах вырос на 33% в период с января по июль 2022 года в сравнении с аналогичным промежутком прошлого года, говорится в исследовании "МегаФона".

Увеличение числа продаж связывают с уходом популярных брендов и сокращением поставок товаров люксового качества из США и Европы.

"За период с января по март трафик абонентов "МегаФона" увеличился на 23,4% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, а с апреля по июнь – уже на 42,7%", – сообщили в компании.

Аналитики также отметили рост внимания к площадкам, работающим только с определенной категорией товаров, например дизайнерской одеждой, сумками, обувью и другими предметами. Сервисы предлагают не только доставку, но и подтверждение качества товаров.

Как показало исследование, в период с января по июль трафик на специализированных площадках увеличился на 195% против 32 на универсальных. В "МегаФоне" уточнили, что на подобных платформах совершать сделки гораздо безопаснее, чем у незнакомцев. Этим обусловлено повышение внимания к сайтам среди россиян.

Ранее сообщалось, что "МегаФон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, сообщили в пресс-службе оператора. Смартфоны поставляет дочерняя компания "МегаФон Ритейла" – Smart Bazar. Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи c незначительным дефектом упаковки, а также лучшие смартфоны, принятые по программе trade‑in.

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