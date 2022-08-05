Россияне стали активнее покупать товары на вторичном рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россияне стали активнее приобретать товары на платформах, специализирующихся на перепродаже. Трафик на подобных сайтах вырос на 33% в период с января по июль 2022 года в сравнении с аналогичным промежутком прошлого года, говорится в исследовании "МегаФона".
Увеличение числа продаж связывают с уходом популярных брендов и сокращением поставок товаров люксового качества из США и Европы.
"За период с января по март трафик абонентов "МегаФона" увеличился на 23,4% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, а с апреля по июнь – уже на 42,7%", – сообщили в компании.
Аналитики также отметили рост внимания к площадкам, работающим только с определенной категорией товаров, например дизайнерской одеждой, сумками, обувью и другими предметами. Сервисы предлагают не только доставку, но и подтверждение качества товаров.
Как показало исследование, в период с января по июль трафик на специализированных площадках увеличился на 195% против 32 на универсальных. В "МегаФоне" уточнили, что на подобных платформах совершать сделки гораздо безопаснее, чем у незнакомцев. Этим обусловлено повышение внимания к сайтам среди россиян.
Ранее сообщалось, что "МегаФон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, сообщили в пресс-службе оператора. Смартфоны поставляет дочерняя компания "МегаФон Ритейла" – Smart Bazar. Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи c незначительным дефектом упаковки, а также лучшие смартфоны, принятые по программе trade‑in.
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