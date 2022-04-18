"МегаФон" начал продавать восстановленные смартфоны

15:33
Фото: depositphotos/lzf
"МегаФон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, сообщили в пресс-службе оператора. Смартфоны поставляет дочерняя компания "МегаФон Ритейла" – Smart Bazar.
Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи c незначительным дефектом упаковки, а также лучшие смартфоны, принятые по программе trade‑in в розничных сетях "МегаФона" и "Связного".
"На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых. Восстановленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис – диагностику, тестирование и при необходимости – замену компонентов", – пояснили в пресс-службе. Каждое устройство проверяется по 55 уникальным параметрам.
В настоящий момент воспользоваться услугой могут жители Москвы и области. Для приобретения доступны более 200 моделей восстановленных смартфонов. В их числе – Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus и Realme.
Директор по продажам компании "МегаФон" Давид Борзилов отметил, что в последнее время в сегменте восстановленной цифровой техники наблюдается серьезный потенциал роста.
"В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тысяч рублей", – рассказал Борзилов.
В пресс-службе оператора добавили, что до конца месяца в салонах "МегаФона" появится возможность выкупа смартфонов у клиентов. Клиенты смогут сдать свой смартфон и в течение нескольких минут получить деньги за него на банковскую карту. Для этого нужен только паспорт и само устройство.
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