15 марта, 19:12
Фото: depositphotos/assumption111
Москвичи смогут увеличить скорость мобильного интернета до 30% с помощью опции Pre-5G, рассказали в "МегаФоне".
Новая опция включена в максимальные тарифные планы оператора. По данным компании, модель потребления на этих тарифах отличается – абоненты чаще других скачивают тяжелый контент или используют стриминговые сервисы, требующие максимальной скорости. Абоненты других тарифов могут подключить Pre-5G за 399 рублей в месяц.
Теперь абоненты "МегаФона" смогут выбрать тариф не только по количеству минут, смс-сообщений и гигабайтов трафика, но и по скорости мобильного интернета. Это первое подобное предложение среди российских телеком-операторов, отметили в компании.
"Когда появилась связь LTE, используемые в ней технологии можно было применять и для улучшения качества предыдущего стандарта 3G. То же самое касается и стандарта 5G. Пока он еще массово не используется в России, но опробованные на этом стандарте технологии позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE", – рассказал руководитель по архитектуре радио и опорной сети "МегаФона" Дмитрий Точилин.
Ранее сообщалось, что скорость мобильного интернета в Москве к концу 2021 года выросла до 40 Мбит/с, что практически в 2 раза выше, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
Самая высокая скорость мобильного интернета связи в Москве у "МегаФона" (56,1 Мбит/с).
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