Использование портала госуслуг и "ВКонтакте" стало доступно при нулевом балансе

13:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Теперь россияне могут воспользоваться соцсетью "ВКонтакте" и порталом госуслуг даже при отсутствии денег на балансе лицевого счета. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
"Опция "Доступный интернет", благодаря которой даже при отрицательном балансе пользователь может зайти в социальную сеть "ВКонтакте" и на госуслуги, заработала у большинства операторов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что подключить услугу можно в приложении мобильного оператора. Предварительно в нем придется авторизоваться через госуслуги. Действие опции длится 24 часа, при этом ее можно продлить или, наоборот, отключить раньше. При этом, пока она подключена, другие сайты, за исключением выбранного, работать не будут.
В настоящее время опция "Доступный интернет" работает у таких мобильных операторов, как "Билайн", МТС, "МегаФон" и Tele2, а также интернет-провайдеров "Ростелеком", "ЭР-Телеком", МГТС и "Акадо".
1 декабря в России вступил в силу закон о бесплатном доступе к отечественным социально значимым интернет-ресурсам. В перечень таких ресурсов входят сайты государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и портал госуслуг.
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