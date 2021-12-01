Россиянам рассказали, какие нововведения вступили в силу с 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 декабря в России вступило в силу положение об индексации пенсий, о введении системы QR-кодов в ряде регионов, о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам, о проверке сим-карт, а также об обязательной маркировке минеральной воды и молочной продукции.

Автоматическая индексация пенсий коснется граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия увеличится в два раза и составит 12 088,96 рубля. Также надбавки получат пенсионеры, работавшие до августа этого года, и граждане, подавшие заявление на перерасчет. Положенные средства им зачислят автоматически.

Система QR-кодов, предусматривающая обязательное предъявление документа для посещения различных общественных мест, начинает действовать в Челябинской, Орловской, Омской областях, Хабаровском крае, Калмыкии и городе-курорте Сочи. Сферы и места, на которые распространяется требование о предъявлении QR-кодов, в каждом регионе разнятся.

Закон о бесплатном доступе к отечественным социально значимым интернет-ресурсам также вступает в силу с первого дня зимы. В перечень таких ресурсов войдут сайты государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и портал госуслуг.

Кроме того, сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, с 1 декабря будут блокироваться в досудебном порядке по инициативе Центробанка.

Обязанность проверки корпоративных сим-карт получат российские операторы связи. Они должны будут проверять сведения пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В случае выявления их недостоверности оператор должен отказать таким абонентам в предоставлении услуг.

Теперь производители упакованной минеральной воды должны наносить на свою продукцию специальные идентификаторы, а также предоставлять соответствующие сведения в информационную систему маркировки. Аналогичное требование распространяется на производителей молочной продукции со сроком хранения до 40 суток.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий Банку России вводить ограничения на количество займов, выдаваемых кредитными организациями физлицам. В каждом конкретном случае ограничения будут зависеть от целого ряда факторов, в частности от видов выдаваемых банкам лицензий и характеристик самих кредитов. Закон вступит в силу 1 января 2022 года.