Госдума приняла закон об ограничении числа выдаваемых физлицам займов

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, позволяющий Банку России вводить ограничения на количество займов, выдаваемых кредитными организациями физлицам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
"Виды кредитов (займов), к которым могут быть применены прямые количественные ограничения, характеристики указанных кредитов (займов), а также порядок применения в отношении указанных кредитов (займов) прямых количественных ограничений будут установлены нормативным актом Банка России", – говорится в документе.
При этом в каждом конкретном случае ограничения будут зависеть от целого ряда факторов, в частности от видов выдаваемых банкам лицензий и характеристик самих кредитов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый закон призван защитить россиян от попадания в долговую ловушку.
Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2022 года.
Ранее специалисты Национального бюро кредитных историй назвали профессии россиян с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой. Выяснилось, что самый крупный показатель фиксируется в службах охраны и сфере транспорта и логистики, а самый низкий – в IT, рекламе и PR.
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