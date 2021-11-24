Госдума приняла закон об ограничении числа выдаваемых физлицам займов

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, позволяющий Банку России вводить ограничения на количество займов, выдаваемых кредитными организациями физлицам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Виды кредитов (займов), к которым могут быть применены прямые количественные ограничения, характеристики указанных кредитов (займов), а также порядок применения в отношении указанных кредитов (займов) прямых количественных ограничений будут установлены нормативным актом Банка России", – говорится в документе.

При этом в каждом конкретном случае ограничения будут зависеть от целого ряда факторов, в частности от видов выдаваемых банкам лицензий и характеристик самих кредитов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый закон призван защитить россиян от попадания в долговую ловушку.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее специалисты Национального бюро кредитных историй назвали профессии россиян с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой. Выяснилось, что самый крупный показатель фиксируется в службах охраны и сфере транспорта и логистики, а самый низкий – в IT, рекламе и PR.

