Социально значимые сайты откроют россиянам бесплатный доступ к видео – СМИ

15:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Социально значимые сайты откроют россиянам бесплатный доступ к видео даже при нулевом балансе на лицевом счету. Проект реализуется в рамках госпрограммы "Доступный интернет", сообщает газета "Коммерсант".
Минцифры обновило требования к таким сайтам. Они будут показывать пользователям видео в невысоком разрешении – 480р. Вместе с тем им будет запрещено подгружать данные с иностранных площадок.
Кроме того, в проекте постановления говорится, что важнейшим с точки зрения государства сайтам запрещено предоставлять доступ к сервисам для голосовых и видеозвонков, отправки аудио- и видеосообщений. Такие ресурсы не должны содержать ссылок на платные услуги, кроме государственных.
В Минцифры рассказали, что проект "существенно переработали" для более полного учета интересов операторского сообщества. В МТС, "МегаФоне" и "Вымпелкоме" переживают, что бесплатный доступ к популярным интернет-ресурсам при большом объеме контента и числе пользователей может увеличить нагрузку на инфраструктуру и привести к дополнительным расходам.
Ранее Госдума приняла законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Список социально значимых сервисов устанавливает правительство РФ.
Весной на совещании по итогам реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов Владимир Путин обратил внимание депутатов, что до сих пор законодательно не установлена безвозмездность предоставления операторами связи доступа граждан к отечественным социально значимым сетевым ресурсам.
Также президент призвал ускорить работу, касающуюся обработки персональных данных граждан, и завершить работу над изменениями отраслевых законов, необходимыми для функционирования экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
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