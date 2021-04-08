Путин призвал не затягивать с поправками о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Закон о бесплатном доступе к российским сайтам, включенным в перечень социально значимых, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по итогам реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов российских лидер обратил внимание депутатов, что до сих пор законодательно не установлена безвозмездность предоставления операторами связи доступа граждан к отечественным социально значимым сетевым ресурсам.

"Это тоже нужно сделать вместе с депутатами Госдумы <…> в весеннюю сессию, иначе [принятие этих поправок] уплывет на конец года", – сказал Путин.

Также президент призвал ускорить работу, касающуюся обработки персональных данных граждан, и завершить работу над изменениями отраслевых законов, необходимыми для функционирования экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам в первом чтении.

Уточняется, что список социально значимых сервисов устанавливает правительство РФ. Если федеральный закон будет принят, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.