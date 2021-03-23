Госдума одобрила законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

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Законопроект о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам депутаты Госдумы приняли в первом чтении.

"Законопроектом предусматривается, что услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети интернет, оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, оказываются без взимания платы", – сказано в тексте документа.

Уточняется, что список социально значимых сервисов устанавливает правительство РФ. Если федеральный закон будет принят, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся деньги в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. Проектом предполагается включение нарушителей в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денег.