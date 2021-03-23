В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для черных коллекторов

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Законопроект о лишении свободы на срок до 12 лет за применение коллекторами насилия внесли в Государственную думу. Текст размещен в думской электронной базе.

Депутаты предлагают за применение коллектором угроз, насилия или распространение сведений, порочащих репутацию должника, ввести штрафные санкции в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет либо тюремное заключение на срок до 5 лет.

В случае если преступление совершит группа лиц, срок лишения свободы может составить до 12 лет. Кроме того, нарушители могут получить штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства. Как следует из базы данных нижней палаты парламента, документ предусматривает внесение поправок в законы "О банковской деятельности" и "О противодействии коррупции".