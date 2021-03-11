Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

Фото: depositphotos/agencyby

Американская компания Google, владеющая сервисом YouTube, планирует ввести налог с видеоблогеров за пределами Соединенных Штатов, которые получают доход от рекламы. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В заявлении на сайте компании говорится, что блогерам необходимо предоставить налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года. Если в указанный период налоговая информация не будет предоставлена, то Google может потребовать вычесть до 24% общемировых доходов на YouTube. Нововведение планируется осуществить уже в июне 2021 года.

Налогом будет облагаться доход, который блогеры получают от просмотров их контента на территории США.

Ранее в Минцифры предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров на территории РФ. Налоги предлагается ввести для социальных сетей Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервиса YouTube. В министерстве подчеркнули, что это увеличит поступления в российский бюджет, говорится в материале.