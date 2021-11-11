Тарифы на интернет и телевидение в России могут вырасти на 10% – СМИ

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Тарифы на телевидение, домашний интернет и прочие услуги связи в следующем году могут вырасти на 10%. Об этом со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily сообщает газета "Известия".

Вычисления базируются на результатах опроса топ-менеджеров операторов, проведенного текущей осенью. Таким образом, 78% респондентов заявили о готовности поднять стоимость услуг, при этом почти половина – 48% – не исключили роста тарифов на 10%.

Как отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, в 2022 году темпы роста тарифов могут сократиться, поскольку в прошлом и этом году они увеличивались на 12–15% ежегодно.

"Исходя из такой динамики и прогнозов операторов можно сделать вывод, что в 2022 году темпы роста тарифов снизятся по сравнению с 2020 годом и 2021 годом на 2–5 п.п", – считает он.

Кусков также подчеркнул, что в конце прошлого повысить тарифы более чем на 10% планировали 74% компаний. При этом 20% компаний вообще не планируют увеличения цен, а 2% не исключает их снижения.

Рост цен, по словам главы TelecomDaily, объясняется инфляцией и необходимостью исполнять требования закона по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Кроме того, считает Кусков, на рынок давит рост цен на телекоммуникационное оборудование, которое закупается за границей.

Ранее сообщалось, что тарифы МГТС в столице могут вырасти на 5%.