Специалист рассказал, как ускорить домашний Wi-Fi

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Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал, как можно ускорить домашний интернет. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Наиболее простой, но в то же время действенный шаг, позволяющий значительно увеличить скорость домашнего Wi-Fi, – подойти ближе к роутеру или поставить его вплотную к компьютеру", – отметил Федоров.

По его мнению, расстояние сильно влияет на скорость подключения: чем дальше устройство находится от роутера, тем медленнее будет интернет-соединение.

Также препятствовать хорошему сигналу могут глухие бетонные стены.

"Возможно, стоит задуматься о покупке маршрутизатора с более сильным сигналом или напрямую подключить к нему ПК через старый добрый кабель Ethernet, который обеспечивает максимальную скорость соединения", – рассказал эксперт.

При медленном соединении также следует проверить скорость с помощью бесплатных веб-сервисов, а потом сравнить показатели с условиями тарифа пользователя. Если фактическая скорость оказалась гораздо ниже указанных в описании тарифа параметров, рекомендуется обратитесь к провайдеру, считает специалист.

Ранее эксперт дал рекомендации по ускорению работы смартфона. Чистка кэша, удаление ненужных приложений и файлов поможет смартфону "не лагать" и работать быстрее. Отмечается, что после проделанных действий следует не перезагрузить устройство, а выключить его на несколько минут.