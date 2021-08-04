Специалист рассказал, как повысить эффективность работы ноутбука

17:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин рассказал, как ускорить работу ноутбука. Об этом сообщает "Газета.ру."
По словам специалиста, регулярная перезагрузка устройства освободит оперативную память, что повысит эффективность его работы. Кроме того, на производительности компьютера положительно скажется увеличение объема оперативной памяти до 8 гигабайт и более.
"Критически важно регулярно удалять неиспользуемые программы. Во-первых, это поможет освободить память устройства для более важных приложений, а во-вторых, избавит ноутбук от необходимости постоянно поддерживать "старое" ПО в рабочем состоянии, что также требует больших ресурсов", – объяснил Пятунин.
Как уверен специалист, необходимо чаще пользоваться антивирусными программами для защиты гаджетов. Также стоит обратить внимание на проблему снижения производительности системы охлаждения устройства. Это происходит из-за того, что пыль забивает радиатор и кулер, а термопаста, используемая для обеспечения отвода тепла от поверхности процессора, может потерять свои свойства.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал способы восстановить нормальную работу смартфона после его падения в воду. По его словам, необходимо выделить не менее суток на просушку аппарата, батареи и сим-карты.
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