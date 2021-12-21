Скорость мобильного интернета в Москве в 1,8 раза выше, чем в среднем по России

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Фото: depositphotos/skynextphoto
Скорость мобильного интернета в Москве к концу 2021 года выросла до 40 Мбит/сек, что практически в 2 раза выше, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Эксперты опубликовали данные последних измерений в мобильных сетях сотовых операторов в столице и области.
Эксперты проанализировали скорость сетей сотовой четверки: "МегаФона", МТС, "Вымпелкома" (сеть "Билайн") и Tele2. Самая высокая скорость мобильного интернета связи в Москве у "МегаФона" (56,1 Мбит/сек). На втором месте – МТС, третью строчку занял "Билайн".
Средняя скорость мобильного интернета в Москве превышает 40 Мбит/сек – это в 1,85 раза выше, чем в целом по стране, где этот показатель составляет 21,7 Мбит/сек. Как объяснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в этом году операторы переоснастили сети в Москве, что позволило существенно повысить скорость мобильного интернета.
По данным TelecomDaily, средняя скорость в Московской области составила 36,5 Мбит/сек против 34 Мбит/сек в 2020 году. Первые два места делят МТС и "МегаФон" (41,3 и 41,2 Мбит/сек соответственно), у "Билайна" – 36 Мбит/сек, у Tele2 – 27,5 Мбит/сек.
Данные по исследованию были собраны в течение IV квартала 2021 года на основе нескольких десятков тысяч замеров с помощью приложения TelecomDaily "Мегабитус", включая измерения по приложению и с помощью сертифицированного оборудования. По приложению результаты включают обезличенные данные. Один и тот же абонент мог запускать "Мегабитус" дома, в офисе, в магазине, на даче и так далее.
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