Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в РФ за 117 млн долларов

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Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Liber, продала бизнес в России за 117 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Таким образом, компания Essity покинула российский рынок", – добавляется в релизе.

Покупателем активов шведской Essity в России стала компания "Новые технологии". Ее владельцем является бизнесмен Игорь Шилов.

О намерении Essity покинуть российский рынок стало известно в апреле 2022 года. Тогда российскую структуру шведского бизнеса планировали продать за 147 миллионов долларов. Позже в пресс-службе организации заявили, что компания продолжит работу в РФ.

Вновь о продаже бизнеса в России компания заговорила в начале июня 2023 года. Уход в Essity объяснили тем, что в прошлом году ее продажи на российском рынке составили примерно 2% от общего объема в мире.



Шведский производитель Zewa и Libresse объявил о продаже бизнеса в России