Владелец торговых марок Zewa, Libresse и Libero уходит с российского рынка

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Компания Essity, владеющая торговыми марками Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA сообщила об уходе с рынка РФ.

"Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (147 миллионов долларов). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка", – приводит ТАСС слова главы компании Магнуса Грота.

Глава компании также предупредил об увеличении цен на продукцию компании для компенсации резкого роста стоимости энергии.

Ранее в Кремле заявили, что в закупке гречки, сахара и туалетной бумаги нет необходимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минпромторг справляется со своими задачами. Песков также напомнил, что в начале пандемии наблюдался аналогичный ажиотаж, вызванный эмоциями.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.