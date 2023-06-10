Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero заявил о продаже бизнеса в России

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Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity заявил о продаже бизнеса в России, следует из сообщения на сайте компании.

Essity владеет такими брендами, как Zewa, Libresse и Libero. В пресс-релизе компании сообщается, что соглашение с покупателями уже подписано и получило одобрение от властей России. Производитель не уточнил, кто конкретно приобрел активы. Также неизвестно, за какую сумму была закрыта сделка.

Ожидается, что бизнес продадут во втором квартале 2023 года.

В Essity отметили, что в прошлом году ее продажи на российском рынке составили примерно 2% от общего объема продаж. В 2022-м активы компании в РФ были обесценены примерно на 1,7 миллиарда шведских крон (около 157 миллионов долларов).

О том, что Essity покинет российский рынок, стало известно в апреле прошлого года. Глава компании Магнус Грот на тот момент предупреждал, что производитель увеличит цены на продукцию для компенсации резкого роста стоимости энергии.

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