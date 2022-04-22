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Экономика

16:45

Владеющая Zewa и Libresse компания заявила о продолжении продаж в РФ

экономика

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, ранее объявившая об уходе с рынка РФ, заявила о продолжении продаж в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Мы продолжаем продажи нашей продукции на территории России. Мы не рассматриваем параллельный импорт", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что на данный момент фабрики компании работают в обычном режиме.

"Наши 1 300 российских сотрудников будут продолжать работать и получать заработную плату до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение", – отметили в компании.

Там также напомнили, что компания уже приступила к действиям по выходу с рынка РФ. Однако, по словам представителей Essity, это может занять какое-то время.

Гендиректор ООО "Эссити" Карен Акопян заявил, что конкретный способ выхода еще не определен и будет подробно разработан в ходе начатой работы. При этом Essity рассмотрит все варианты, включая продажу.

О том, что компания Essity уходит с российского рынка, стало известно ранее. Как отмечал глава компании, условия Essity для ведения бизнеса в РФ стали хуже. В итоге активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 миллиарда шведских крон.

Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В компании Procter&Gamble опровергли сообщения о возможном уходе из России

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