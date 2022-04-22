Крупнейший производитель подшипников SKF уходит из РФ

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Крупнейший в мире шведский производитель подшипников SKF принял решение о прекращении деятельности в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Компания намерена продать бизнес контролируемым образом для обеспечения будущего для сотрудников SKF в РФ.

По словам главы SKF Рикарда Густафсона, для компании не существует основы и стабильности для бизнеса в России.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге из-за растущего числа перекрестных санкций и трудностей с логистикой.

Ситуация в экономике обострилась после решения Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.