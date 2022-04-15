Автодилеры призвали использовать новые детали при ремонте по ОСАГО

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) выступила за использование только оригинальных запчастей при ремонте машин по ОСАГО, передает РИА Новости.

"Исторически именно РОАД ратовала за изменения в законе об ОСАГО и использование новых запчастей при ремонте", – заявили в организации.

По информации автодилеров, в настоящий момент не идет речь о дефиците комплектующих. Представители рынка призвали не прибегать к крайним мерам.

Ранее сообщалось, что Центробанк России обсуждает с участниками страхового рынка возможность ремонта автомобилей по ОСАГО за счет подержанных запчастей. При этом отмечается, что необходимо разработать критерии оценки качества таких деталей.

Впоследствии Банк России выступил с инициативой рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО на основании цен аналогов оригинальных запчастей. Меру объяснили неопределенностью цен на оригинальные детали и проблемами с их доступностью.

