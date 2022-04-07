Власти Москвы предложили сделать возможной покупку ОСАГО от 1 месяца для такси

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Московские власти предлагают сделать возможной покупку полиса ОСАГО на срок от 1 месяца для поддержки сферы такси. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"После реализации нашей инициативы водитель сможет купить полис и на 1 месяц, а затем просто продлит срок действия договора. Также при продлении будет учитываться уже обновленный стаж вождения, который также влияет на стоимость", – сказал собеседник ТАСС.
Как уточнили в ведомстве, целью инициативы является поддержка сферы такси. Помимо этого, упростится работа со справками об отсутствии задолженностей. Кроме того, будет исключена бухгалтерская отчетность, которая не давала возможности объявлять начало приема заявок на субсидии правительства Москвы раньше 1 апреля. В Дептрансе пояснили, что со следующего года претенденты получат субсидию раньше обычного срока.
Ранее представители таксопарков отметили, что сейчас повышаются платежи по лизинговым договорам, увеличивается стоимость запчастей, ОСАГО, отсутствует рост цен на поездки. Исполнительный директор "КомфортСервиса" Дмитрий Коваленко рассказал, что из-за подорожания запчастей многие водители уходят из сферы. Об убыточности деятельности таксопарков заявил и владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков.
Так, Складчиков добавил, что в настоящее время из-за неспособности решить экономические проблемы владельцы небольших таксопарков пытаются продать бизнес. По его словам, в сфере такси также наблюдается текучка кадров.
Также Коваленко выразил мнение, что если уровень цен сохранится на прежнем уровне, то это приведет к устареванию парка такси. В частности, год выпуска автомобиля в Москве снизится до 2012 года, а в регионах – до 1999 года.
В свою очередь, гендиректор компании NEXT Евгений Ермолаев рассказал, что лизинговые компании в одностороннем порядке увеличили размер платежей, в том числе по заключенным ранее договорам. Он пояснил, что если власти не примут никаких мер, то таксопарки не смогут осуществлять свою деятельность в полном объеме, а некоторые начнут процедуру банкротства.
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