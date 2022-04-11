Подержанные запчасти могут разрешить использовать в ремонте по ОСАГО – СМИ

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Центробанк России обсуждает с участниками страхового рынка возможность применения подержанных деталей при ремонте автомобилей по ОСАГО. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящий момент для ремонта уже разрешается применение китайских аналогов некоторых деталей. Что касается подержанных технологий, то в данном вопросе необходимо первоначально определить критерии оценки качества таких запчастей.

Кроме того, страховщики рассчитывают продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней. Тарифный коридор по данному виду страхования предлагается расширить на 10% в нижней границе и на 30% – в верхней.

Минфин РФ, в свою очередь, указывает на важность безопасного ремонта. В ведомстве также отметили вероятный рост тарифов в области моторного страхования – на убыточность данного сегмента влияет рост цен на запчасти и сбои в поставках.

В начале февраля россиян предупредили о возможном подорожании ОСАГО до 80%. Обновленные тарифы могут стать следствием принятия поправок об увеличении выплат пострадавшим в ДТП.

