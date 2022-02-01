Эксперты рассказали, когда водителю могут отказать в покупке е-ОСАГО

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Страховщик может отказать в заключении электронного договора ОСАГО, в том числе если размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

По словам экспертов, в таком случае автовладелец может лично обратиться в офис страховой компании и оформить ОСАГО на бумажном носителе.

Ранее сообщалось, что полис ОСАГО может подорожать на 48%. В этом случае его стоимость может увеличиться до 2 567 рублей. Изменения хотят вводить постепенно.

Предполагается, что на первом этапе страховка подорожает на 21%, или 1 123 рубля, а еще через год – на 27%, то есть на 1 444 рубля.

