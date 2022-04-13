ЦБ предложил рассчитывать ремонт по ОСАГО на основе цен аналоговых запчастей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. Об этом говорится на сайте регулятора.

"Такое решение предлагается в качестве временной меры – из-за высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью", – уточнили в пресс-службе банка.

Меру можно будет применить к транспортным средствам производителей из недружественных РФ государств. Для автомобилей производителей стран, которые не вводили санкции против РФ, стоимость ремонта будет по-прежнему рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, уточнил регулятор.

Соответствующий перечень ранее утвердило правительство России.

Ранее "Известия" сообщили о возможном разрешении в РФ на применение подержанных деталей при ремонте автомобилей по ОСАГО. В настоящий момент узаконено использование китайских аналогов для ряда механизмов.

