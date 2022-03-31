Каско и ОСАГО подорожали в России до 15%

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Тарифы по каско и ОСАГО за месяц подорожали на 10–15% и 5–10% соответственно, сообщает газета "Известия" со ссылкой на страховые компании.
Страховщики начали повышать цены из-за увеличения расходов на запчасти и ремонтные работы, а также в связи с удорожанием автомобилей.
В Совете Ассоциации профессиональных страховых брокеров считают, что на фоне текущей ситуации тарифы в страховании, кроме сегмента ОСАГО, поднимутся минимум на уровень инфляции. Также эксперты прогнозируют, что еще сильнее подорожают полисы для физлиц. В частности, стоимость каско, ДМС и имущественного страхования может вырасти до полутора раз.
В "РЕСО-Гарантии" корректируют цены на каско, как и большинство конкурентов, сообщил заместитель генерального директора Игорь Иванов. В "Югории" из-за прогнозов о подорожании запчастей тарифы по ОСАГО уже повысили на 5–10% в зависимости от региона. В компании считают, что каско может подорожать на 10–20%.
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова считает, что стоимость полюсов обязательного автострахования может также увеличиться на 20%. По ее расчетам, каско может подорожать на 40–50%, ДМС для физлиц – на 30–50%, а в имущественном страховании – на 50% и более.
В декабре 2021 года Минфин договорился с профильными ведомствами об увеличении выплат пострадавшим в ДТП по ОСАГО. В частности, было предусмотрено повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью в 4 раза – с 500 000 до 2 миллионов рублей. Также в планах было уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков.
Страховые компании подняли цены на каско
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