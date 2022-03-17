Эксперт рассказал, что будет с ценами на ОСАГО и каско

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Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что будет с ценами на полисы ОСАГО и каско в ближайшее время. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По его словам, оснований для подорожания полисов ОСАГО в ближайшее время нет. Он напомнил, что Центробанк может пересматривать тарифы чаще чем раз в год, однако для этого нужны серьезные основания.
"Все мы знаем, что повышение уровня страховых выплат напрямую влияет на стоимость полисов ОСАГО. Сейчас этого не происходит", – рассказал Уфимцев.
Эксперт подчеркнул, что последние три года средний размер страховой премии по стране составляет 5,6 тысячи рублей и в отрасли надеются, что показатель сохранится.
"Ситуация с каско несколько отличается – это добровольный вид страхования, в котором страховая премия рассчитывается индивидуально, в зависимости от многих факторов", – сказал он, добавив, что сиюминутные изменения на рынке не могут повлиять на стоимость полиса.
Ранее директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахование" Денис Макаров выразил мнение, что ОСАГО будет дорожать из-за дефицита запчастей. По его словам, самая большая проблема связана с запчастями марок, которые решили временно приостановить поставки в РФ.
Есть еще один повод для увеличения тарифов на полисы – повышение выплат по страхованию здоровья и жизни. Ожидается, что такие выплаты повысят с текущих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Еще до обострения ситуации на Украине в Российском союзе автостраховщиков (РСА) прогнозировали расширение тарифного коридора в 20%.
Полис ОСАГО может подорожать на 1 тыс рублей
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