Заявка на регистрацию бренда Coco Chanel подана в Роспатент

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Компания "Шанель САРЛ" подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда Coco Chanel, сообщает Агентство "Москва".

Эта швейцарская компания является правообладателем товарных знаков Chanel. В свою очередь, французская организация продает товары под этим брендом.

По данным ведомства, товарный знак будет зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 35 и 44. Это дает возможность производить и распространять под этим брендом косметику и парфюмерию, а также прет-а-порте, аксессуары, одежду, ювелирные изделия, часы и очки.

Кроме того, под этим брендом можно будет оформлять витрины и торговать через интернет, открывать салоны красоты и парикмахерские.

Ранее российская компания "Атекс", занимающаяся производством матрасов, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда IKEA. Товарный знак проходил регистрацию по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 20. Соответствующий класс позволяет производить и продавать пружинные и беспружинные матрасы под брендом.