Российская компания регистрирует бренд IKEA для производства матрасов

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Российская компания "Атекс", занимающаяся производством матрасов, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда IKEA, передает Агентство "Москва" со ссылкой на документ.

Товарный знак проходит регистрацию по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 20. Соответствующий класс позволяет производить и продавать пружинные и беспружинные матрасы под брендом, говорится в документе.

Компания "Атекс" зарегистрирована в подмосковном поселке Барвиха. Совладельцами фирмы являются Наталья Петрушина и Сергей Поляков. Еще одна фирма Полякова – "Виасан" – владеет правами на бренд матрасов Matratex.

В июне 2022 года IKEA объявила о продаже четырех фабрик в РФ. Компания уведомила торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении расторгнуть договоры аренды. Эксперты оценили стоимость российской недвижимости ушедшей из страны шведской компании в диапазоне от 100 до 300 миллионов рублей.

Впоследствии на российском рынке появился отечественный аналог IKEA – сеть магазинов товаров для дома "Гуд Лакк". Производство новой сети располагается в России и Белоруссии.