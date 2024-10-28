Роспатент обязали заново рассмотреть заявку на регистрацию товарного знака "Иди в баню"

Фото: rospatent.gov.ru

Заявку индивидуального предпринимателя из Башкирии Дмитрия Медведева о регистрации товарного знака "Иди в баню" рассмотрят заново. Такое решение поддержал президиум Суда по интеллектуальным правам, указано в картотеке арбитражных дел.

Роспатент, сославшись на один из интернет-ресурсов и заключение собственной экспертизы, постановил, что словесный элемент "иди в баню" относится к бранной общеупотребительной лексике. В связи с этим он не мог быть зарегистрирован. Представители Роспатента аргументировали свое решение тем, что использование этого пласта лексики в качестве средства индивидуализации для любых товаров и услуг могло бы нарушить общественные интересы, принципы гуманности и морали.

В своем обращении Медведев сослался на другой интернет-ресурс, в котором указано, что выражение "иди в баню" может толковаться как "давний традиционный дружеский доброжелательный ответ на несерьезное либо не устраивающее предложение". По его данным, выражение также не включено в словник оскорбительных слов, составленный для помощи судебным приставам при выявлении и документировании преступлений.

"Выражение, хотя и трактуется в смысле "иди отсюда, отстань", не несет в себе ничего бранного, оскорбительного, противоречащего морали, нравственности, общественным интересам", – обратил внимание заявитель.

Медведев также сослался на уже зарегистрированный товарный знак "Идем в баню", отличие которого заключается только в форме глагола. По словам заявителя, разница в спряжении не может внести изменения в смысл выражения и вывести его из категории бранного и оскорбительного.

СИП постановил, что Роспатент не полностью исследовал данный вопрос. В частности, сотрудники ведомства не дали оценку доводу о том, что у словесного элемента "иди в баню", за исключением косвенного значения, есть и прямое, которое применимо к сфере банных услуг.

В решении суда подчеркивается, что квалификация словесного обозначения как недопустимого должна быть обоснована не субъективными предпочтениями коллегии административного органа, а позицией среднего потребителя. Кроме того, ведомство должно выносить решения с учетом системного анализа массива доступных источников.

Ранее стало известно, что Роспатент рассмотрит заявки певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) на регистрацию товарного знака "Я русский". В среднем ведомству потребуется на это 4 месяца. Сначала будет проведена формальная экспертиза, где проверят качество документов и факт уплаты государственных пошлин, а после эксперты оценят сами заявки на предмет сходства с ранее зарегистрированными знаками.

О том, что заслуженный артист РФ подал заявки на регистрацию бренда, стало известно 16 октября. Отмечалось, что под товарным знаком можно будет продавать и производить алкоголь, косметику и приборы для сексуальной активности. Представитель исполнителя объяснил это попыткой защитить собственный бренд, которым стала песня Дронова.