Роспатент рассмотрит заявки SHAMAN на регистрацию товарного знака "Я русский"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Срок рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака "Я русский", поданных музыкальным исполнителем SHAMAN (Ярослав Дронов), составит в среднем 4 месяца, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Две заявки пришли в ведомство 12 октября. Сначала пройдет формальная экспертиза, где проверят качество документов и факт уплаты государственных пошлин, а потом уже оценят сами заявки на предмет сходства с ранее зарегистрированными знаками.



"На сегодняшний день оба заявления SHAMAN находятся на первой стадии", – добавили там.

О том, что заслуженный артист РФ подал заявки на регистрацию бренда, стало известно 16 октября. Отмечалось, что под товарным знаком можно будет продавать и производить алкоголь, косметику и приборы для сексуальной активности.

Представитель исполнителя объяснил это попыткой защитить собственный бренд, которым стала песня Дронова.

Поступок музыканта подвергся критике со стороны ряда общественников и депутатов. Так, глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выразил надежду, что SHAMAN откажется от этой затеи, которая предполагает монетизацию фразы, которая стала ценной для многих россиян.

