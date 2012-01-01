В Госдуме осудили решение певца Shaman регистрировать бренд "Я русский"

Певец Shaman планирует зарегистрировать бренд "Я русский", под которым среди прочего можно будет продавать водку. Однако депутаты Госдумы и общественные деятели раскритиковали идею артиста. Подробнее – в материале Москвы 24.

Алкоголь, косметика и сладости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

16 октября стало известно, что заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом Shaman, подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков "Я русский".

В частности, предполагается, что бренд может использоваться для изготовления и продажи алкогольных напитков, в том числе водки, медовухи, сидра, соджу, виски, рома и джина.

Второй товарный знак предназначен для ароматизаторов воздуха, уходовой и декоративной косметики и ладана. Речь идет также о производстве приборов для сексуальной активности, научного и музыкального оборудования, а также продуктов питания, включая сладости. Наконец, под знаком "Я русский" смогут проводиться шоу-программы, концерты, а также вестись запись и трансляция музыки и видео.

По словам Дронова, таким образом он защитит свою репутацию и получит возможность контролировать выпуск товаров и услуг с названием его главного хита.

"<...> ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием "Я русский". Но есть и те, кто делает это без всякого разрешения", – написал исполнитель в своем телеграм-канале.



Ярослав Дронов (Shaman) певец На маркетплейсах сейчас масса всякого низкокачественного ширпотреба с моим изображением. Люди думают, что раз там написано SHAMAN или размещено мое фото, то я имею к этим вещам отношение и они будут качественными. А на самом деле им продают контрафакт.

Пока говорить о том, какую именно продукцию будет выпускать бренд Дронова, еще рано, добавил руководитель пресс-службы певца Антон Коробков-Землянский. На данный момент Shaman занят подготовкой к своему всероссийскому гастрольному туру "Победа!", добавил он.

"Пытается спаивать население"

Фото: РИА Новости/Александр Иванов

Новости о товарных знаках вызвали немало вопросов, особенно из-за возможности производить под брендом алкоголь. Например, первый запред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что нужно формировать образ русского человека, который ассоциируется с силой духа, культурными и спортивными достижениями, но точно не с водкой. Кроме того, покупая товары под брендом "Я русский", люди будут вынуждены платить за свою национальность, написала депутат в своем телеграм-канале.



Ксения Горячева первый запред Госдумы по науке и высшему образованию Патриотизм – это не товар, который можно продать в бутылке. Когда национальная идентичность используется для продвижения алкоголя, это не просто маркетинг. Это обесценивает патриотизм и усиливает те стереотипы, с которыми мы боремся годами.

Выпуск алкогольной продукции под брендом "Я русский" также испортит моральный облик певца, отметил в беседе с изданием "Ридус" член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

"Конечно, я понимаю, что это бизнес и ничего личного. Иногда бывает, что артисты бездумно куда-то бегут, стараясь заработать на безбедную жизнь. Считаю, ему не следует забывать, что он все-таки артист, а его песни демонстрируют определенный моральный уровень. Думаю, нельзя опускать название "Я русский" до уровня продукции, которая ежегодно убивает десятки тысяч наших соотечественников", – сказал Хамзаев.

Журналист Ксения Собчак иронично прокомментировала идею заслуженного артиста.

"Такого русского, значит, видит Ярослав в Год семьи? Разведенного? Торгующего водкой? Где честь? Где совесть? Где национальная гордость?" – написала она в телеграм-канале.

Водка в целом – антирусский напиток, и, используя в ее названии национальные слова, Shaman пытается спаивать российское население, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.



"Петь "Я русский" в облегающих лосинах – это не значит быть патриотом", – подчеркнул депутат.

Сам Shaman позднее ответил, что "никакой водкой спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова не собирается".

"По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал", – добавил он.

В свою очередь, член правления "Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Ярослав Самылин заявил "Подъему", что необходимо прекратить использовать национальность в названии при регистрации товарных знаков на алкоголь и сигареты.



Ярослав Самылин депутат Не говорил бы так за всех русских. Для многих оскорбительно, что слова "я русский" могут быть равны бутылке водки. У нас есть другие достижения, в названии которых "русский" будет более уместно.

Также с просьбой отказать в регистрации товарного знака Дронова обратились в Роспатент "Ветераны России". В обращении движения указано, что в противном случае действия певца приведут к коммерциализации понятий, которые лежат в основе национальной идентичности и культурного наследия страны.