Певец Shaman развелся с женой Еленой Мартыновой

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) развелся со своей женой Еленой Мартыновой спустя восемь лет совместной жизни. Свидетельство о расторжении брака артист выложил в своем телеграм-канале.

Судя по документу, брак был расторгнут 13 октября 2024 года в Москве.

О разводе певца со своей супругой стало известно 26 сентября. Как рассказал артист, это решение было совместным. При этом они остаются в хороших отношениях, без конфликтов и обид, уточнил Shaman.

Он также отметил, что из-за графика работы и уровня занятости у супругов не осталось времени на "нормальную личную жизнь".

Между тем жена музыканта Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала заявление на развод после шести лет совместной жизни. Его рассмотрит судебный участок района Хамовники. Судебные заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку они касаются частной жизни участников процесса.