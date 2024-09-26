Shaman объявил о разводе с женой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/e.a.martynova

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) разводится со своей женой Еленой Мартыновой спустя семь лет совместной жизни. Об этом певец рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, это было их совместное решение. При этом они остаются в хороших отношениях, без конфликтов и обид, подчеркнул Shaman.

"Родные, мы с Еленой – очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь", – пояснил он.

До этого Shaman вернул выплаченные ему ранее 15 миллионов рублей за выступление в Ставропольском крае, которое так и не состоялось.

Концерт должен был пройти в сентябре, однако после опроса губернатора региона Владимира Владимирова о формате праздничных мероприятий выступление Shaman отменили. Многие заявили, что сейчас не время для крупных праздников.